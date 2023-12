Behance (стилізована як Bēhance) – це платформа соціальних медіа, що належить Adobe, яка стверджує, що «демонструє та відкриває творчі роботи». Такі компанії, як LinkedIn, AIGA, Adweek і Cooper-Hewitt, Національний музей дизайну та школи, такі як Art Center College of Їхніми послугами скористалися Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) і Maryland Institute College of Art (MICA). У липні 2018 року у Behance було понад 10 мільйонів користувачів.

