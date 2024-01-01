Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Beek» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Провідна платформа підписки на аудіо для іспанського вмісту та авторів. Beek — це програма, у якій латиноамериканці слухають найкращий аудіовміст іспанською мовою від своїх улюблених авторів (аудіокниги, медитації, аудіосеріали та оригінальний вміст). Користувачі платять за підписку, щоб отримати доступ до всього контенту, а творці заробляють гроші за хвилину прослуховування.

Вебсайт: beek.io

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