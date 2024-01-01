Альтернативи - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Healthcheck.io
healthchecks.io
Простий і ефективний моніторинг завдань Cron. Ми сповіщаємо вас, коли ваші нічні резервні копії, щотижневі звіти, завдання cron і заплановані завдання не виконуються вчасно.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator може створити будь-яке зображення просто з вашого введеного тексту! Від унікальних і реалістичних фотографій у блогах до творчих ілюстрацій чи аніме. Киньте виклик своїй уяві та отримуйте задоволення зараз!
Formula Bot
formulabot.com
Революціонізуйте ваш робочий процес даних і електронних таблиць за допомогою ШІ. Перетворіть свої текстові інструкції на формули та багато іншого безкоштовно за лічені секунди.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
Chartmetric
chartmetric.com
Просування музики з потужністю даних, потужностей даних, потужностей даних. Chartmetric — це універсальна платформа, яка надає повні потокові та соціальні дані для професіоналів музичної індустрії для створення успішної музичної кар’єри.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.
VobeSoft
vobesoft.com
Змінюватися веселіше з VobeSoft. Налаштуйте бізнес-процеси та створюйте 360-градусні види за допомогою нашого модульного програмного забезпечення без коду.
Exatom
exatom.io
Ми допоможемо вам підвищити ефективність існуючих онлайн-форм. Значно краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можна...
Toplyne
toplyne.io
Платформа оцінки поведінкових потенційних клієнтів, побудована на основі використання продукту першої сторони, CRM, даних про виставлення рахунків і збагачення третьої сторони, яка знаходить канал продажів у вашій послідовності самообслуговування.
Decipad
decipad.com
Інтерактивний блокнот, який допомагає командам розповідати історії за допомогою даних.
Enverus
enverus.com
Enverus — це найбільш надійна платформа SaaS, орієнтована на використання енергії, яка пропонує доступ у режимі реального часу до аналітики, аналітичних даних і порівняльних даних про витрати та доходи, отримані від наших партнерів для 98% виробників енергії в США та понад 35 000 постачальників.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Легка аналітика, яка не зла TelemetryDeck — це нова служба, яка допомагає розробникам додатків і веб-розробників покращувати свої продукти, надаючи миттєві точні аналітичні дані, поки користувачі використовують вашу програму. І найкраща частина: все це анонімно, тому дані ваших користувачів залишаю...
InMoment
inmoment.com
Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...
Keatext
keatext.ai
Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack є провідним постачальником аналітики великих даних для фінансових послуг. Фінансові спеціалісти покладаються на RavenPack за його швидкість і точність при аналізі великої кількості неструктурованого вмісту.
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
MeaningCloud
meaningcloud.com
АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
Thematic
getthematic.com
Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight забезпечує аналіз тексту за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і агентствам генерувати інформацію про клієнтів, цільову аудиторію та конкурентів зі слів. Платформа пропонує ефективне та масштабоване рішення для виявлення корисної інформації з відкритих опитувань, ог...
Playvox
playvox.com
У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — перша платформа CX, яка пропонує GPT. У минулому компанії витрачали тижні на збір, аналіз, інтерпретацію та звітування про відгуки клієнтів із багатьох джерел. Тепер кожен співробітник може задавати питання та отримувати відповіді в реальному часі на основі голосу клієнта. Lumoa допомагає пр...
Chattermill
chattermill.com
Платформа Chattermill Customer Experience Intelligence Platform допомагає компаніям розкрити реальність своїх клієнтів і зрозуміти думку своїх клієнтів. Використовуючи Chattermill, компанії можуть уніфікувати дані відгуків клієнтів у оглядах, заявках у службу підтримки, розмовах і соціальних мережах...
QuData
qudata.com
Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — це хмарна платформа SaaS, яка допомагає глобальним виробникам скорочувати надлишок запасів, запобігати критичній нестачі та налагоджувати оперативне управління. Платформа орієнтована на фабрику, усуваючи розрив між складними ланцюгами постачання та інвентарними операціями та їхніми застарі...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats — це рішення, яке підтримує кілька джерел доставки вмісту, зокрема: HTTP Live Streaming (HLS), Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH); Медіасервер Wowza; IceCast; SHOUTcast; Windows Media Server; Flash Media Server (FMS); флюмоція; Helix; Quicktime; червоний5; vBrick; Darwing Stream...
Breinify
home.breinify.ai
Механізм персоналізації на основі штучного інтелекту, який автоматизує та масштабує багатоканальне залучення споживачів для електронної комерції, роздрібної торгівлі та CPG. Натисніть, щоб дізнатися більше.
Gavagai
gavagai.io
Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє імпортувати, збирати та аналізувати мережеві дані. За допомогою Polinode Networks ви можете завантажувати будь-які мережеві дані в хмару Polinode, де ви можете взаємодіяти з ними, візуалізувати та аналізувати.
Evocon
evocon.com
Evocon — це хмарне рішення для моніторингу виробництва, яке допомагає виробничим компаніям керувати та підвищувати ефективність виробництва. Evocon автоматизує та оцифровує збір даних із виробничих машин. Потім ми передаємо зібрані дані в хмару, щоб виробники могли отримати до них доступ у режимі ре...
Enquire.ai
enquire.ai
Надання контексту й аналізу швидше, ніж будь-яка інша експертна мережа, завдяки нашому запатентованому поєднанню штучного інтелекту, науки про дані та людського інтелекту.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty надає CloudScore для наскрізної оптимізації вашої хмарної платформи, щоб допомогти вам заощадити кошти, підвищити продуктивність, підвищити безпеку та бути сумісним.
Astrato
astrato.io
Astrato пропонує BI – переосмислений для Cloud. Сучасна альтернатива Looker і Tableau для зайнятих груп роботи з даними, Astrato надає хмарний інтерфейс на одній платформі для живих запитів даних у хмарах даних Snowflake, Dremio або Google BigQuery без жодного переміщення даних.
A2MAC1
a2mac1.com
Платформа керування даними для автомобільного виробництва – тепер відкривається для нових галузей. A2MAC1 було засновано 25 років тому та обслуговує найбільших OEM (виробників автомобілів) і OES (виробників автомобільних запчастин) у цьому світі. Компанія починала з розбирання та тестування автомобі...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy зробив відстеження KPI легким і швидким. У кілька кліків ви можете інтегрувати всі свої системи з додатком Rampfy і почати переглядати інформацію про всю роботу вашого бізнесу. За допомогою Rampfy ви можете: - Переглядати інтегровані дані з усіх систем - Отримувати проактивні сповіщення про с...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — це платформа аналітики зворотного зв’язку, яка аналізує гори відгуків клієнтів за лічені хвилини, дозволяючи вам швидко надати глибоку інформацію та допомогти вашій компанії приймати кращі рішення. Платформа Kapiche не потребує жодних налаштувань чи створення коду. Це просто працює, негай...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data розробляє платформу керування даними, яка допомагає підприємствам приймати кращі рішення. Мета Nomad — створити ринок ідей і дозволити експертам із даних, самим постачальникам даних, зіставляти ідеї зі своїми даними. Ми прагнемо допомогти постачальникам виявити нові випадки використання ї...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard — це продукт бізнес-аналітики (BI), створений для інженерів з обробки даних, щоб вони працювали якнайкраще та легко поширювали любов до даних на всю свою організацію (навіть на людей, які не мають технічних знань!) Визначте показники свого сховища даних і дозвольте всій вашій команді шукат...
Data Impact
dataimpact.io
Прискорювач цифрової комерції для брендів CPG У сучасному складному середовищі, що швидко розвивається, для перемоги в Інтернеті потрібні надійні та практичні висновки. У Data Impact наші рішення виходять за рамки простого моніторингу й надають командам електронної комерції декілька важелів, які мож...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze може допомогти бездротовим зв’язком вашого бізнесу через стільниковий Інтернет речей і оптимізувати ваші витрати за допомогою ексклюзивного програмного забезпечення для керування пристроями.
ActionableAgile
actionableagile.com
Набір діаграм і симуляцій, які пов’язуються з даними в обраному вами інструменті керування роботою, щоб допомогти вам покращити процеси, стати передбачуваними та миттєво надавати точні прогнози. Ваш потік — наша справа, а безпека ваших даних — пріоритет №1.
Soley
soley.io
Soley є піонером цифрової навігації в портфоліо продуктів і ланцюгах створення вартості. Soley підтримує тих, хто приймає рішення в галузі, які працюють в умовах тиску часу та величезної складності. Використовуючи Soley, компанії можуть оптимізувати свій продуктовий портфель, підвищити стійкість і, ...
Nuant
nuant.com
Nuant — це платформа управління портфелем і ризиками, створена для професіоналів, щоб відстежувати та оцінювати ризик своїх цифрових активів. З Nuant відчуйте легкий уніфікований моніторинг ваших цифрових активів, чудове управління ризиками та надійний механізм моделювання. - Уніфікований моніторинг...
Intelligize
intelligize.com
Розширені інструменти аналізу забезпечують глибоке уявлення, яке допоможе вам чітко визначити ринкові стандарти, порівняти розкриття інформації та угоди з аналогами, відстежувати листи коментарів SEC і тенденції та багато іншого
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Найкращий інструмент аналітики електронної пошти для Gmail і Outlook. Вимірюйте час відповіді вашої команди на електронну пошту – не потрібно встановлювати програмне забезпечення, не потрібно навчання.