Альтернативи - Beehive AI

Soley

soley.io

Soley є піонером цифрової навігації в портфоліо продуктів і ланцюгах створення вартості. Soley підтримує тих, хто приймає рішення в галузі, які працюють в умовах тиску часу та величезної складності. Використовуючи Soley, компанії можуть оптимізувати свій продуктовий портфель, підвищити стійкість і, ...