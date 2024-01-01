Beeceptor

Beeceptor

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Вебсайт: beeceptor.com

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У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи бездоганну симуляцію API і служб. Ця потужна тріада в поєднанні з нашим підходом без кодування та завантажень забезпечує найшвидше впровадження в індустрію. Beeceptor має сертифікати SOC2 Type 2 та ISO 27001, що гарантує найвищі стандарти безпеки та відповідності, що робить його надійним вибором для підприємств у всьому світі. Віртуалізація сервісу має вирішальне значення для розробників і команд контролю якості, що дозволяє їм відокремити залежності та забезпечити паралельну розробку, значно підвищивши продуктивність і співпрацю. Використовуючи Beeceptor, команди можуть швидко створювати імітаційні служби, скорочуючи час циклу розробки та скорочуючи витрати. Приєднуйтесь до числа задоволених підприємств, які змінили свої робочі процеси за допомогою ефективної, надійної та безпечної платформи Beeceptor. Революціонізуйте свої процеси розробки та тестування з Beeceptor вже сьогодні!
Категорії:
Software Development
API Design Tools

Вебсайт: beeceptor.com

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