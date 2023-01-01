Альтернативи - Beanbag AI
Dripify
dripify.io
Збільште кількість потенційних клієнтів на LinkedIn за допомогою Dripify. Багатофункціональний інструмент автоматизації LinkedIn, розроблений, щоб допомогти вашій команді продажів покращити пошук потенційних клієнтів LinkedIn і укладати більше угод — і все це на повному автопілоті
SalesMind AI
sales-mind.ai
Оптимізуйте свій охоплення та укладайте більше угод за допомогою нашого передового інструменту ШІ, розробленого для пошуку потенційних клієнтів LinkedIn.
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизуйте холодні інформаційні кампанії електронною поштою та в соціальних мережах Спробуйте наше перевірене програмне забезпечення для автоматизації продажів і щодня збільшуйте свої зусилля з охоплення, як це роблять наші понад 2000 користувачів
Scrap.io
scrap.io
Необмежена кількість потенційних клієнтів із Карт Google. Шукайте та завантажуйте скільки завгодно потенційних клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 7 днів і скасуйте будь-коли.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
Quality call center verified leads for agents in all the major insurance verticals provided directly to you with no middleman.
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI is a web platform that utilizes advanced AI technology to generate personalized messages for professionals engaging in cold outreach. By simply entering a website or email address, users can receive a personalized icebreaker within 15 seconds. The platform also allows users to bulk import l...
Ohmylead
ohmylead.com
Never miss a hot new lead ever again… Ohmylead is the fastest and the simplest way to convert more of your leads into clients - Right from Your Phone.
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
Leverly
leverly.com
You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift is a cloud-based lead generation and outreach platform. With the click of a button, it can find all local businesses (such as “Restaurants in Toronto”) and tell you everything you need to sell products/services to them - including whether they have website issues, are running ads, SEO prob...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker є провідним постачальником послуг відстеження технологій в Інтернеті. За допомогою Techtracker клієнти можуть дізнатися, які технології чи продукти використовує будь-яка компанія, і отримувати живі сповіщення про встановлення. Крім того, Techtracker додав можливості сканування ключових с...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig – це аутсорсингова організація з розвитку продажів, створена для підтримки наших клієнтів B2B. Ми впроваджуємо перевірені стратегії високошвидкісних вихідних холодних дзвінків, щоб допомогти нашим клієнтам розширити охоплення, відкрити розмови та створити надійні воронки продажів для приско...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — це платформа для вилучення та автоматизації даних без використання коду. За допомогою Captain Data ви можете отримувати веб-дані, збагачувати їх кількома джерелами чи постачальниками даних та інтегрувати в інструменти, якими ви користуєтеся, наприклад електронні таблиці чи CRM. Варіан...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Сповіщення Facebook Lead Ads у CRM, електронну пошту чи SMS. Надсилайте сповіщення в режимі реального часу про нових потенційних клієнтів електронною поштою, SMS або інтегруйте свою CRM і електронні таблиці. Припиніть завантажувати CSV з Facebook знову і знову.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — це хмарна платформа, яка взаємодіє з існуючими алгоритмами та додатками на LinkedIn. Це допоможе вам розширити вашу мережу LinkedIn і канал продажів, автоматизувавши весь процес пошуку та зв’язку з вибраними цілями (особами, які приймають рішення). Після підключення Trueleads автоматично...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...