Альтернативи - Beam.gg
Mighty Networks
mightynetworks.com
Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.
Heartbeat
heartbeat.chat
Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.
Bettermode
bettermode.com
Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Disciple
disciplemedia.com
Нова ера для будівельників громад. Приєднуйтесь до нашого руху. Об’єднайте своїх людей, членство та вміст у власній повністю брендованій приватній платформі спільноти. Продавайте курси, стягуйте підписки, проводите прямі трансляції та багато іншого. Усе без будь-яких обмежень у соціальних мережах.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Rungway
rungway.com
Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...
Threado AI
threado.com
Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
ProBoards
proboards.com
Unlimited members, unlimited threads, unlimited size! Build the discussion forum of your dreams with ProBoards' award-winning free forum hosting service.
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot is an in-product Customer Education Platform. We help SaaS companies accelerate customer onboarding and product adoption at low CS effort. MeltingSpot provides a comprehensive toolkit to engage customers with forums, webinars, online courses, and more – right inside your product. We make...
TINT
tintup.com
TINT is the Community Powered Marketing platform trusted by 5,000+ leading global brands to cultivate communities that ignite advocacy and engagement, boosting conversions, and fostering long lasting brand loyalty. TINT Communities (formerly Vesta) offers brands an all-in-one solution to find new cu...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
Magentrix
magentrix.com
Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directories — це повністю готова платформа для запуску веб-сайтів членства, керування членами, продажу підписок, публікації вмісту тощо.
ToucanTech
toucantech.com
Єдина система для розумнішого управління громадою Підключений веб-сайт, портал, CRM і рішення для зв’язку