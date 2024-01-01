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bdnews24.com — це перша в Бангладеш цілодобова служба новин, яка використовує ресурси майже 500 журналістів і фотографів по всій країні, щоб надавати точні новини та унікальне розуміння заголовків широкій аудиторії.

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