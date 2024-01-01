[Вміст, дуже вичерпний] * Понад 1,5 мільйона оригінальних прикладів, вивчайте слова з британських і американських драм і документальних фільмів * 50 000+ словосполучень, масове використання слів, легке для вивчення та використання * 2000+ кореневих афіксів, що охоплюють майже 20 000 записів, використовують англійські радикали для об’єднання слів * 5000+ похідних дерев, що охоплюють 20 000+ записів, скорочений артефакт сімейства слів * Справжній англійсько-китайський словник Collins, розумійте англійську англійською * Повна бібліотека словників, що охоплює всі етапи початкової школи, молодшої середньої школи, старшої школи, університету, навчання за кордоном тощо. * Понад 200 основних словникових книг і списків словників англійських підручників у поєднанні з паперовими книгами для одночасного навчання * Синоніми, антоніми, деформації слів і більш ефективна пов'язана пам'ять [Фокус іспиту дуже помітний] * Значення тесту виділено жирним шрифтом, щоб відобразити значення перевіреного слова. Часто вивчайте ключові моменти значення слова. * Оцінки тестових балів, виділені фрази, які були протестовані, ключові пункти основних тестових балів * 170 000+ прикладів із попередніх іспитів, що охоплюють вступні іспити до середньої школи, вступні іспити до коледжу, CET-4 і CET-6, вступні іспити до аспірантури та програми коледжу до бакалаврату [Пам'ять, дуже ефективна] * Крива пам'яті Еббінгауза, інтелектуальний перегляд планування, ефективний захист від забування * Оригінальні приклади допоможуть вам зрозуміти, як слова використовуються в реальному контексті, лише коли ви їх зрозумієте, їх буде легше запам’ятати (≧ω≦). * Кореневі афікси допомагають зрозуміти внутрішню структуру слова. Його буде легше запам’ятати, якщо ви зрозумієте його o(^▽^)o * Автентичні словосполучення допомагають зрозуміти численні значення слів, лише коли ви їх розумієте, ви зможете їх краще запам’ятати \\(*^▽^*)//. * Орфографічний тест, після вивчення групи орфографій ви не здастеся, поки не зможете писати. [Наполегливість, дуже легко] * Увійдіть, щоб отримати круті монети, і зареєструйтеся як команда, щоб отримати більше нагород

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