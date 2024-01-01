Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «不背单词» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
[Вміст, дуже вичерпний]
* Понад 1,5 мільйона оригінальних прикладів, вивчайте слова з британських і американських драм і документальних фільмів
* 50 000+ словосполучень, масове використання слів, легке для вивчення та використання
* 2000+ кореневих афіксів, що охоплюють майже 20 000 записів, використовують англійські радикали для об’єднання слів
* 5000+ похідних дерев, що охоплюють 20 000+ записів, скорочений артефакт сімейства слів
* Справжній англійсько-китайський словник Collins, розумійте англійську англійською
* Повна бібліотека словників, що охоплює всі етапи початкової школи, молодшої середньої школи, старшої школи, університету, навчання за кордоном тощо.
* Понад 200 основних словникових книг і списків словників англійських підручників у поєднанні з паперовими книгами для одночасного навчання
* Синоніми, антоніми, деформації слів і більш ефективна пов'язана пам'ять
[Фокус іспиту дуже помітний]
* Значення тесту виділено жирним шрифтом, щоб відобразити значення перевіреного слова. Часто вивчайте ключові моменти значення слова.
* Оцінки тестових балів, виділені фрази, які були протестовані, ключові пункти основних тестових балів
* 170 000+ прикладів із попередніх іспитів, що охоплюють вступні іспити до середньої школи, вступні іспити до коледжу, CET-4 і CET-6, вступні іспити до аспірантури та програми коледжу до бакалаврату
[Пам'ять, дуже ефективна]
* Крива пам'яті Еббінгауза, інтелектуальний перегляд планування, ефективний захист від забування
* Оригінальні приклади допоможуть вам зрозуміти, як слова використовуються в реальному контексті, лише коли ви їх зрозумієте, їх буде легше запам’ятати (≧ω≦).
* Кореневі афікси допомагають зрозуміти внутрішню структуру слова. Його буде легше запам’ятати, якщо ви зрозумієте його o(^▽^)o
* Автентичні словосполучення допомагають зрозуміти численні значення слів, лише коли ви їх розумієте, ви зможете їх краще запам’ятати \\(*^▽^*)//.
* Орфографічний тест, після вивчення групи орфографій ви не здастеся, поки не зможете писати.
[Наполегливість, дуже легко]
* Увійдіть, щоб отримати круті монети, і зареєструйтеся як команда, щоб отримати більше нагород
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