- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів швидше, мінімізуючи помилки завдяки нашому унікальному помічнику з пакування та функціям автоматичних дій, які виконують такі завдання, як створення відправлення, електронні листи клієнтам, створення рахунків-фактур і друк етикеток. - Маючи понад 23 000 активних користувачів у Європі, США та Бразилії, ми надаємо експертну підтримку продавцям, які прагнуть до міжнародної експансії.

Вебсайт: baselinker.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Baselinker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.