Альтернативи - Basaas

Workona

Workona

workona.com

Упорядкуйте всі документи, завдання та нотатки для вашого наступного командного проекту.

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

Комплексне рішення для віддалених або гібридних команд, а також цифрового органайзера життя – централізований робочий простір є розумнішим способом керування веб-ресурсами та декількома командами, проектами чи компаніями онлайн.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

Huler

Huler

huler.io

Оптимізуйте та організуйте роботу, життя та розваги. HulerHub — це цифрова панель запуску вашого програмного забезпечення, веб-сайтів, посилань, статей і внутрішніх систем — створена для бізнесу та налаштована вами. Ваша робота. Твій шлях.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Гл...

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