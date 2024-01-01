Альтернативи - Basaas
Workona
workona.com
Упорядкуйте всі документи, завдання та нотатки для вашого наступного командного проекту.
Desktop.com
desktop.com
Комплексне рішення для віддалених або гібридних команд, а також цифрового органайзера життя – централізований робочий простір є розумнішим способом керування веб-ресурсами та декількома командами, проектами чи компаніями онлайн.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Huler
huler.io
Оптимізуйте та організуйте роботу, життя та розваги. HulerHub — це цифрова панель запуску вашого програмного забезпечення, веб-сайтів, посилань, статей і внутрішніх систем — створена для бізнесу та налаштована вами. Ваша робота. Твій шлях.
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Гл...