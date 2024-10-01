Альтернативи - Bandwidth

Ooma Office

ooma.com

Ooma Office — це відзначене нагородами, просте у використанні та доступне бізнес-рішення VoIP для бізнесу будь-якого розміру. Незалежно від того, чи є у вас 2, 20 чи 200 співробітників, Ooma надає розширені функції голосового зв’язку та співпраці, які є гнучкими та масштабованими. У середньому клієн...