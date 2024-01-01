Альтернативи - Balloon
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
MightyText
mightytext.net
Текст з комп'ютера. СМС з комп'ютера. iMessage для Android. Android смс з комп'ютера.
HackMD
hackmd.io
Найкращий спосіб писати та ділитися своїми знаннями в розмітці.
Abstract
abstract.com
Забезпечте керування версіями та співпрацю на основі git для вашої команди дизайнерів. Централізуйте дизайнерські рішення, відгуки та файли. Інтегрується зі Sketch і Adobe XD.
Zeplin
zeplin.io
Об’єднаний простір для команд продуктів. Передача дизайну та посібників із стилів із точними характеристиками, ресурсами, фрагментами коду — автоматично.
Monica
monicahq.com
Моніка дозволяє згадати все про ваших близьких.
Super
super.so
Все, що вам потрібно для створення швидких, функціональних веб-сайтів за допомогою Notion. Користувацькі домени, теми, захист паролем тощо — код не потрібен.
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Sympli
sympli.io
Передача дизайну, реалізація та співпраця для команд веб- та мобільних продуктів. Sympli працює з Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio та Xcode.
Charli AI
charli.ai
Невпорядковані файли, документи та електронні таблиці сповільнюють вашу роботу? Додаток Charli на основі штучного інтелекту організовує ваше цифрове життя за лічені хвилини. Зареєструйтеся безкоштовно сьогодні!
ON24
on24.com
Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.
SessionLab
sessionlab.com
Від ідей до повних планів. Залишайтеся зосередженими та творчими з SessionLab. Найгнучкіший інструмент планування сеансів із бібліотекою полегшення – спробуйте зараз!
BrightTALK
brighttalk.com
Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу
Markup.io
markup.io
Markup.io: найпростіший спосіб залишити відгук про цифровий контент - Markup.io
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Additor
additor.io
Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
Bubbles
usebubbles.com
Виключіть 38% зустрічей за допомогою швидкого перегляду відео вперед-назад і розумних нагадувань. Діліться чітким відгуком за допомогою анотацій запису екрана на основі часу.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Eventify
eventify.io
Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Remo
remo.co
Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...