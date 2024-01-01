Bad Bot Design — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам купувати різноманітні унікальні товари, зокрема сорочки, світшоти та кавові кухлі. Ці продукти створені роботами, створюючи ексклюзивну та оригінальну колекцію. Крім того, користувачі мають можливість попросити ботів зі штучним інтелектом розробити власні ідеї, додавши персоналізованих штрихів до їхніх покупок. Інструмент надає різні фільтри для зручної навігації, дозволяючи користувачам сортувати продукти за релевантністю, останніми доповненнями та найстарішими товарами. Він також містить певні колекції, такі як колекція Bad Bot, рекомендовані предмети, нова колекція та літня колекція, що забезпечує різноманітні можливості. Доступні продукти охоплюють широкий спектр дизайнів, включаючи зображення тварин, таких як французькі бульдоги та коти, художні враження, як-от твори мистецтва, натхненні Моне та зображення на тему Ван Гога, а також посилання на поп-культуру, як-от Вартові Галактики та дизайни на тему Тупака. Інструмент пропонує кілька варіантів кожного дизайну, забезпечуючи повний вибір. Веб-сайт Bad Bot Design містить розділ поширених запитань і контактну інформацію, а також умови обслуговування та політику повернення для зручності клієнтів. Інструмент розроблений AE.STUDIO, і його можна стежити за оновленнями в Instagram, Facebook і Twitter. Таким чином, Bad Bot Design — це платформа на основі ШІ, яка пропонує унікальні продукти, створені роботами. Користувачі можуть купувати сорочки, світшоти та чашки для кави або просити AI-ботів розробляти власні ідеї. Інструмент містить різні колекції та фільтри, надаючи широкий спектр варіантів дизайну.

Вебсайт: badbotdesign.com

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