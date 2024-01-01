Альтернативи - Back4App

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...

Retool

Retool

retool.com

Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...

Vercel

Vercel

vercel.com

Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.

Glitch

Glitch

glitch.com

Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.

Render

Render

render.com

Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...

Knack

Knack

knack.com

Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.

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