Альтернативи - AxxonSoft
Flock Safety
flocksafety.com
Flock Safety створила першу операційну систему громадської безпеки, яка допомагає районам, компаніям і правоохоронним органам у понад 1200 містах працювати разом, щоб усувати злочинність, захищати конфіденційність і пом’якшувати упередженість. Поєднуйте пристрої, які збирають об’єктивні докази, і ма...
Verkada
verkada.com
Керуйте камерами з простої у використанні платформи та дистанційно отримуйте доступ до відзнятого матеріалу. Безкоштовна 30-денна пробна версія. Проста, безпечна та масштабована корпоративна система відеоспостереження.
Rhombus
rhombus.com
Створюйте розумніші та безпечніші простори на єдиній хмарній платформі Фізична охорона стала сучасною. Керуйте своїми будівлями в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою комплексного рішення, яке об’єднує інтелектуальні камери, контроль доступу, датчики, інтеграцію та сигналізацію під одним...
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai є лідером у сфері технологій сприйняття на рівні людини в режимі реального часу, що забезпечує інтелектуальне середовище, яке є безпечним, ефективним і стійким.
Hikvision
hikvision.com
Hikvision прагне обслуговувати різні галузі за допомогою передових технологій машинного сприйняття, штучного інтелекту та великих даних, будучи лідером у майбутньому AIoT: За допомогою комплексних технологій машинного сприйняття ми прагнемо допомогти людям краще спілкуватися з навколишнім світом; М...
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com є провідною платформою для інтелектуально підключеної власності. Мільйони людей покладаються на технологію Alarm.com для моніторингу та контролю своєї власності з будь-якого місця. Наша платформа, зосереджена на безпеці та віддаленому моніторингу, задовольняє широкий спектр потреб ринку та...
Brivo
brivo.com
Brivo є світовим лідером мобільного хмарного контролю доступу для комерційної нерухомості, багатоквартирних житлових будинків і великих розподілених підприємств. Комплексна екосистема продуктів Brivo та відкритий API надають компаніям потужні цифрові інструменти для підвищення рівня автоматизації бе...
Genetec
genetec.com
Провідний постачальник технологій бізнес-аналітики, уніфікованої фізичної безпеки, громадської безпеки та операцій. Genetec розробляє відкрите програмне забезпечення, апаратне забезпечення та хмарні послуги для індустрії фізичної безпеки та громадської безпеки. Його флагманський продукт, Security Ce...
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al — це компанія B2B SaaS, яка пропонує «Al Guard для кожного сайту». Охоронні компанії, які використовують камери для моніторингу сайтів клієнтів, розгортають Sentry AI, щоб запобігти злочинам, зменшити штрафи та заощадити на оплаті праці.
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX пропонує широкий спектр рішень для всіх аспектів відеозахисту, моніторингу та аналізу процесів. MOBOTIX розробляє високоякісні, децентралізовані, енергоефективні системи, які економлять гроші клієнтів MOBOTIX. Девіз MOBOTIX «BeyondHumanVision» також є місією MOBOTIX: MOBOTIX повністю прагне ...
Voxel
voxelai.com
Покращуйте безпеку та роботу за допомогою потужності штучного інтелекту. Створіть культуру безпеки, керовану даними, і виключіть інциденти, які могли стати причиною провалу, за допомогою ідеальної платформи видимості сайту.
SOLINK
solink.com
Solink — це програмне забезпечення на основі передплати, яке з’єднує записи з камери з даними POS, щоб надати вам необхідну інформацію, щоб збільшити ваші прибутки, зменшити крадіжки та допомогти вам заощадити час. Solink переглядає всі ваші POS-транзакції та поєднує їх із відповідним відео в реаль...
Salient Systems
salientsys.com
Salient пропонує комплексні системи управління відеоспостереженням, розроблені для повного спектру потреб у технологіях відеоспостереження від аналогового до IP до хмарного. Заснований на відкритій архітектурі, CompleteView, програмне забезпечення для управління відео Salient, масштабується від поча...
Calipsa
calipsa.io
Компанія Calipsa, Inc. була придбана компанією Motorola Solutions у 2022 році і тепер є частиною її екосистеми технологій безпеки та безпеки. Calipsa є технологічним лідером у розширеній хмарній відеоаналітиці. Його масштабована платформа дозволяє компаніям оптимізувати безпеку за допомогою аналіти...
LVT
lvt.com
LVT (LiveView Technologies) надає обладнання для відеоспостереження, яке швидко розгортається, і працює на нашій власній платформі SaaS. Наша екосистема безпеки й безпеки корпоративного рівня дозволяє легко захистити практично будь-яке фізичне середовище за допомогою інтелектуальної автоматизації та...
ivideon.com
ivideon.com
Ми створили глобальну власну, високомасштабовану та надійну платформу для надання орієнтованих на відео служб безпеки та аналітики, які використовуються великими та малими підприємствами для моніторингу та керування або споживачами для домашньої автоматизації та безпеки по всьому світу. Завдяки наши...
Forsight
forsight.ai
Forsight створює автономну систему моніторингу будівництва. За допомогою камер (які у вас уже є або які ми допомагаємо встановити) і програмного забезпечення штучного інтелекту ми виявляємо та прогнозуємо ризики безпеці, загрози безпеці та проблеми з керуванням у режимі реального часу.
Coram AI
coram.ai
Coram AI — це сучасне рішення для відеозахисту, яке допомагає створити безпечніше та ефективніше робоче місце. Coram блискавично робить кожен крок використання відеокамери безпеки. Додаток надає миттєвий доступ до всіх ваших камер безпеки.
Spot AI
spot.ai
Spot AI створює сучасну систему камер штучного інтелекту для створення безпечніших робочих місць і розумніших операцій для кожного бізнесу.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle є провідним постачальником технологічних рішень для нерухомості, що захищає комерційну нерухомість, багатоквартирні житлові будинки, глобальні підприємства, навчальні заклади та важливі державні установи. Щодня десятки тисяч підприємств використовують найсучасніші технологічні рішення Kastle ...
Avigilon
avigilon.com
Компанія Avigilon була придбана компанією Motorola Solutions у 2018 році і тепер є частиною її екосистеми технологій безпеки та захисту. Пакет засобів безпеки від Avigilon надає повний набір продуктів і послуг із захисту відео, які є частиною технологічної екосистеми Motorola Solutions. Він забезпе...
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks є постачальником справжньої хмарної системи безпеки та керування відео (VMS) на вимогу по всьому світу. Eagle Eye використовує штучний інтелект, щоб створити просто розумнішу платформу, спеціально створену для того, щоб допомогти компаніям покращити безпеку, безпеку, роботу та зме...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems: програмне забезпечення для відеотехнологій, яке допомагає людям зрозуміти, на що вони дивляться – у сфері безпеки та за її межами. Milestone Systems знаходить інформацію у відеоданих, на основі якої люди можуть діяти: – Або переглянути те, що сталося в минулому – Або бачити речі ...