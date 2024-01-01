AxxonPay є провідним постачальником платіжних рішень і прямим еквайром банківських карток для продавців із високим ризиком. Ми пропонуємо широкий спектр платіжних послуг, у тому числі Visa, Mastercard, JCB, UnionPay та альтернативні способи оплати клієнтам по всьому світу. Наші технології, керовані даними, налаштовані відповідно до потреб наших клієнтів електронної комерції, роблячи онлайн-платежі простими, безпечними та безпроблемними. Наш платіжний шлюз полегшує багатоканальний платіжний процес, поєднуючи можливості еквайрингу, понад 100 методів оплати, масові виплати та технологічні інновації в рамках єдиної бездоганної інтеграції. AxxonPay гарантує швидке переміщення грошей в один клік. Наші клієнти отримують переваги від зниження операційних витрат, скорочення часу виходу на ринок для розширення бізнесу та ідеального балансу між конверсією та безпекою. Маючи понад 700 співробітників, AxxonPay має глобальну присутність із чотирма офісами по всьому світу. Ми маємо ліцензію Управління фінансової поведінки Великобританії FCP. Наша відданість клієнтам відображається в наших найсучасніших платіжних рішеннях і бездоганному обслуговуванні клієнтів.

Вебсайт: axxonpay.com

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