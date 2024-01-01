AxxonPay

AxxonPay

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Вебсайт: axxonpay.com

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AxxonPay є провідним постачальником платіжних рішень і прямим еквайром банківських карток для продавців із високим ризиком. Ми пропонуємо широкий спектр платіжних послуг, у тому числі Visa, Mastercard, JCB, UnionPay та альтернативні способи оплати клієнтам по всьому світу. Наші технології, керовані даними, налаштовані відповідно до потреб наших клієнтів електронної комерції, роблячи онлайн-платежі простими, безпечними та безпроблемними. Наш платіжний шлюз полегшує багатоканальний платіжний процес, поєднуючи можливості еквайрингу, понад 100 методів оплати, масові виплати та технологічні інновації в рамках єдиної бездоганної інтеграції. AxxonPay гарантує швидке переміщення грошей в один клік. Наші клієнти отримують переваги від зниження операційних витрат, скорочення часу виходу на ринок для розширення бізнесу та ідеального балансу між конверсією та безпекою. Маючи понад 700 співробітників, AxxonPay має глобальну присутність із чотирма офісами по всьому світу. Ми маємо ліцензію Управління фінансової поведінки Великобританії FCP. Наша відданість клієнтам відображається в наших найсучасніших платіжних рішеннях і бездоганному обслуговуванні клієнтів.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: axxonpay.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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