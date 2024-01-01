Axis

Axis

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Вебсайт: axis.xyz

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Axis — це база знань про державні нормативні акти та посадових осіб, яка допомагає великим компаніям вести бізнес на зовнішніх ринках. Наприклад, якщо ви хочете працювати в Саудівській Аравії, наше програмне забезпечення підкаже, яких законів вам потрібно дотримуватися та від яких офіційних осіб вам потрібні дозволи. Зараз ми охоплюємо основні ринки Європи, Близького Сходу та Африки

Вебсайт: axis.xyz

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