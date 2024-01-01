Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AWG Bakery» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AWG Bakery випікає смачний беззерновий, глютеновий, органічний, веганський і палео хліб. Багато людей називають наш хліб тим, що змінює життя. У нас є 4 смаки хліба, хліба, бубликів і круглих виробів. Ми відправляємо по всій території США та пропонуємо самовивіз. Перегляньте наші 5-зіркові відгуки! Ми сімейний бізнес у власності жінки. Настав час знову насолодитися хлібом!

Вебсайт: awgbakery.com

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