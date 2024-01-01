Awarathon

Awarathon

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: awarathon.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Awarathon» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Awarathon — це динамічний інструмент для тренінгу з продажів за допомогою рольової відеоігри. Наше віртуальне навчальне середовище використовує штучний інтелект, щоб допомогти вашим командам продажів проводити ефективні та виграшні презентації. Awarathon працює з організаціями середнього ринку, щоб вплинути на їх готовність до продажів. Наша платформа використовує штучний інтелект і рольову відеоігру, щоб підвищити ефективність тренінгів із продажу та допомогти вашим командам зробити ідеальну презентацію. Ми допомогли нашим клієнтам (у секторах фінансових послуг, технологій, охорони здоров’я та освітніх рішень) стати готовими до продажів і мати послідовніші та впевненіші команди продажів. Штаб-квартира Awarathon розташована в Мумбаї – найбільшому місті Індії. Ми почали життя з метою поширювати суспільну обізнаність (саме це надихнуло нашу назву). З часом ми перетворилися на творців технологічних змін, водночас гарантуючи, що наші соціальні зобов’язання в освіті та рівних можливостях продовжують суттєво виконуватись.

Вебсайт: awarathon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Awarathon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Salestable

Salestable

salestable.ai

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

The Pitch

The Pitch

thepitch.show

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

Ready For Social

Ready For Social

readyforsocial.com

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

SocialEpoch

SocialEpoch

socialepoch.io

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Locowise

Locowise

locowise.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності