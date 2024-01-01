Awarathon — це динамічний інструмент для тренінгу з продажів за допомогою рольової відеоігри. Наше віртуальне навчальне середовище використовує штучний інтелект, щоб допомогти вашим командам продажів проводити ефективні та виграшні презентації. Awarathon працює з організаціями середнього ринку, щоб вплинути на їх готовність до продажів. Наша платформа використовує штучний інтелект і рольову відеоігру, щоб підвищити ефективність тренінгів із продажу та допомогти вашим командам зробити ідеальну презентацію. Ми допомогли нашим клієнтам (у секторах фінансових послуг, технологій, охорони здоров’я та освітніх рішень) стати готовими до продажів і мати послідовніші та впевненіші команди продажів. Штаб-квартира Awarathon розташована в Мумбаї – найбільшому місті Індії. Ми почали життя з метою поширювати суспільну обізнаність (саме це надихнуло нашу назву). З часом ми перетворилися на творців технологічних змін, водночас гарантуючи, що наші соціальні зобов’язання в освіті та рівних можливостях продовжують суттєво виконуватись.

Вебсайт: awarathon.com

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