AVOXI

AVOXI

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Вебсайт: avoxi.com

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AVOXI, глобальна комунікаційна платформа, надає рішення для голосового зв’язку, обміну повідомленнями та контакт-центру – все це на одній платформі. Забезпечуючи міжнародним компаніям локальну присутність, необхідну для легкого масштабування з клієнтами, AVOXI пропонує багатофункціональну голосову технологію з неперевершеним покриттям, якістю та надійністю. Гнучка хмарна платформа AVOXI, що обслуговує 7000 клієнтів у понад 170 країнах і забезпечує понад 50 мільйонів взаємодій щороку, дозволяє клієнтам інтегрувати найважливіші технології. Отримайте глобальне програмне забезпечення для голосового зв’язку, якому підприємства довіряють, щоб забезпечити безперебійний зв’язок. Виходьте на міжнародний ринок, телефонуйте місцевим за допомогою AVOXI сьогодні. Дізнайтесь більше на www.avoxi.com.
Категорії:
Business
Провайдери VoIP

Вебсайт: avoxi.com

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Zoom Web

Zoom Web

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Podium

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OpenPhone

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JustCall

JustCall

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Twilio

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MightyCall

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mightycall.com

Nextiva

Nextiva

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CallHippo

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