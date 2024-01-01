Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Avocademy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми навчаємо дизайну UX/UI, а потім допомагаємо людям отримати чудову роботу. Авокадемія народилася з потреби в більш різноманітних дизайнерах. Сучасні дизайнерські програми дорогі та недоступні. Ми робимо доступним для будь-кого проникнути в сферу діяльності та змінити кар’єру. Наші студенти – 75% жінок, 65% BIPOC і 33% ЛГБТК+.

Вебсайт: avocademy.com

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