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Альтернативи - Aviso

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Writecream

Writecream

writecream.com

A.I створив холодні листи та вміст.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.

Autobound

Autobound

autobound.ai

Дослідження потенційного клієнта та написання персоналізованого, продуманого електронного листа не займає 20 хвилин. Autobound збільшує частоту відповідей на електронні листи, генеруючи персоналізовані, релевантні листи про продаж за допомогою ШІ.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

Покращуйте перетворення потенційних клієнтів за допомогою розмовного штучного інтелекту. Автоматизуйте взаємодію з доходами, залучайте в масштабі та спілкуйтеся через електронну пошту, чат, SMS.

Humantic AI

Humantic AI

humantic.ai

Розвідка покупців і індивідуальний штучний інтелект для відділів продажів, щоб достовірно персоналізувати всі взаємодії, залучати більше потенційних клієнтів і укладати більше угод.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.

Avoma

Avoma

avoma.com

Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence

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