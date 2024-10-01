Альтернативи - AvidXchange

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

Wave

Wave

waveapps.com

Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітникам...

Xero

Xero

xero.com

Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків онлайн для малого бізнесу. Zoho Invoice — це програмне забезпечення для виставлення рахунків онлайн, яке допомагає створювати професійні рахунки, автоматично надсилати нагадування про оплату та швидше отримувати гроші в Інтернеті.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi — найкращий генератор рахунків і бізнес-інструмент для фрілансерів і малого бізнесу. Створюйте та надсилайте рахунки-фактури своїм клієнтам в Інтернеті та мобільному додатку, де б ви не були.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомле...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Бухгалтерія може бути веселою! Понад 200 000 підприємців використовують наше програмне забезпечення для управління своїми фінансами.

Finom

Finom

finom.co

Фіном надає повністю онлайновий бізнес-акаунт, революціонізуючи та оптимізуючи фінансові операції. Він інтегрує інструменти глобальних платежів, інтелектуальне виставлення рахунків, автоматизований бухгалтерський облік і функції управління витратами команди. Плани передплати Finom розроблені для ком...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...

Copilot

Copilot

copilot.com

Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, служб підтримки тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюю...

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

Invoice Simple економить час малого бізнесу, дозволяючи виставляти рахунки на ходу та керувати бізнесом зі свого телефону. Invoice Simple є провідною програмою для виставлення рахунків, яка продовжує швидко розвиватися. За ці роки ми підтримали сотні тисяч задоволених клієнтів за допомогою наших ви...

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo — це програмне забезпечення для керування роботою для невеликих команд до 20 осіб. Він ідеально підходить для цифрових, креативних і маркетингових агентств, консалтингових компаній, програмних і інженерних фірм, а також архітектурних фірм. Це дозволяє вам керувати клієнтськими проектами та біз...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для к...

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks — це розумне, красиве бухгалтерське програмне забезпечення для підрядників, малих підприємств і бухгалтерів. Ми також робимо онлайн-рахунки та відстеження робочого часу простішими, ніж будь-коли. Наш додаток забезпечує більш інтуїтивно зрозумілий досвід і чистіший макет, крім того, він прац...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...

Holded

Holded

holded.com

Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, ...

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook — це індійське просте програмне забезпечення для виставлення рахунків, виставлення рахунків і запасів для малого бізнесу. Програмне забезпечення повністю налаштовується, і його функції відповідають різноманітним потребам будь-якого бізнесу.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

Invoice Maker — це комплексне рішення для створення рахунків-фактур, оцінок, звітів, отримання платежів і ведення бізнесу. Завдяки йому ви можете створювати форми, заповнювати шаблони, відправляти документи клієнтам і приймати платежі, де б ви не були.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks — це зручна бухгалтерська програма, призначена для спрощення виставлення рахунків і фінансового менеджменту для малих підприємств і фрілансерів. Пропонуючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків-фактур, збір онлайн-платежів і просте відстеження кредиторської та дебіторської заборг...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропо...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...

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