autoRetouch — це платформа на базі ШІ для масового редагування зображень продуктів онлайн. Це дозволяє користувачам швидко й точно застосовувати низку функцій редагування до зображень, зокрема видалення фону, манекен-привид, налаштування фону та ретуш шкіри. Набір інструментів autoRetouch на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам миттєво створювати чудові зображення, не потребуючи навичок редагування зображень. Платформа також пропонує ряд шаблонів специфікацій ринку, що дозволяє користувачам коригувати всі зображення за лічені секунди. autoRetouch розроблено для економії часу та грошей, одночасно збільшуючи кількість покупок в електронній комерції та масштабуючи вплив бренду. Його повністю автоматизоване програмне забезпечення для створення ефекту манекена-привида/шийного суглоба дає змогу користувачам оживити модні вироби та допомогти клієнтам побачити, як чудово вони виглядають. Платформа доступна для настільних комп’ютерів і коштує від 0,25 євро за зображення із середнім часом обробки 5 секунд.

Вебсайт: autoretouch.com

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