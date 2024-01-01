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Autoresponder Bot — це програмне забезпечення для автовідповідачів Facebook та Instagram, яке дозволяє:
* Миттєво надсилайте власні відповіді та приватні повідомлення: налаштуйте програмне забезпечення, щоб автоматично відповідати на нові коментарі чи прямі повідомлення у ваших публікаціях у Facebook та історіях в Instagram за допомогою індивідуальних відповідей.
* Messenger Bot для автоматичних відповідей: налаштуйте автоматизований чат-бот для відповіді в певному порядку на нові прямі повідомлення на основі ключових слів.
* Модуль «Подарунки та конкурси». Швидко збільште зацікавленість на своїй сторінці у Facebook, проводячи конкурси та розіграші.
Основні функції Autoresponder Bot включають:
* 100% сумісність з Умовами використання Facebook
* Простий у використанні та налаштуванні, встановлення не вимагається
* Немає обмежень щодо кількості відповідей або прямих повідомлень
* Підтримує кілька мов
* Автоматично виявляє та видаляє образливий вміст або спам
* Можливість автоматично відповідати на коментарі до різних типів публікацій (оголошення, посилені публікації, відео тощо)
* Можливість автоматичної відповіді з конкретними ключовими словами, посиланнями, електронними листами, позначеними друзями тощо.
* Персоналізація за допомогою таких тегів, як ім’я користувача, дата, ключове слово тощо.
* Необмежена кількість списків ключових слів, шаблонів і параметрів приватних повідомлень
* Модуль конкурсу Facebook для залучення користувачів
Програмне забезпечення є хмарним, тобто вам не потрібно нічого встановлювати на свій комп’ютер, і воно може працювати у фоновому режимі 24/7, навіть коли комп’ютер вимкнено. Він продається як рішення, яке допоможе компаніям заощадити час на модерації взаємодії у Facebook та Instagram.
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