Autoresponder Bot

Autoresponder Bot

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Вебсайт: pageautoresponder.com

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Autoresponder Bot — це програмне забезпечення для автовідповідачів Facebook та Instagram, яке дозволяє: * Миттєво надсилайте власні відповіді та приватні повідомлення: налаштуйте програмне забезпечення, щоб автоматично відповідати на нові коментарі чи прямі повідомлення у ваших публікаціях у Facebook та історіях в Instagram за допомогою індивідуальних відповідей. * Messenger Bot для автоматичних відповідей: налаштуйте автоматизований чат-бот для відповіді в певному порядку на нові прямі повідомлення на основі ключових слів. * Модуль «Подарунки та конкурси». Швидко збільште зацікавленість на своїй сторінці у Facebook, проводячи конкурси та розіграші. Основні функції Autoresponder Bot включають: * 100% сумісність з Умовами використання Facebook * Простий у використанні та налаштуванні, встановлення не вимагається * Немає обмежень щодо кількості відповідей або прямих повідомлень * Підтримує кілька мов * Автоматично виявляє та видаляє образливий вміст або спам * Можливість автоматично відповідати на коментарі до різних типів публікацій (оголошення, посилені публікації, відео тощо) * Можливість автоматичної відповіді з конкретними ключовими словами, посиланнями, електронними листами, позначеними друзями тощо. * Персоналізація за допомогою таких тегів, як ім’я користувача, дата, ключове слово тощо. * Необмежена кількість списків ключових слів, шаблонів і параметрів приватних повідомлень * Модуль конкурсу Facebook для залучення користувачів Програмне забезпечення є хмарним, тобто вам не потрібно нічого встановлювати на свій комп’ютер, і воно може працювати у фоновому режимі 24/7, навіть коли комп’ютер вимкнено. Він продається як рішення, яке допоможе компаніям заощадити час на модерації взаємодії у Facebook та Instagram.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: pageautoresponder.com

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