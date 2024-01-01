AutoRegex

AutoRegex

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Вебсайт: autoregex.xyz

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AutoRegex — це потужний інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати англійську мову на регулярний вираз (RegEx) за допомогою обробки природної мови (NLP). Цей веб-сайт дозволяє легко створювати шаблони регулярних виразів, не потребуючи глибоких знань синтаксису. Завдяки використанню штучного інтелекту (AI) AutoRegex може автоматично перекладати з англійської на регулярний вираз і навпаки, дозволяючи користувачам створювати складні шаблони регулярних виразів без кодування вручну. Веб-сайт пропонує низку планів для різних потреб, і користувачі можуть увійти за допомогою свого облікового запису Google або електронної пошти. AutoRegex було представлено на багатьох веб-сайтах і створено з любов’ю @GD3KR.

Вебсайт: autoregex.xyz

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