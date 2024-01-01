Automotive News

Automotive News

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Вебсайт: autonews.com

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З 1925 року Automotive News є основним джерелом інформації про все, що відбувається серед роздрібних продавців, постачальників та OMS. Automotive News є провідним джерелом новин про світову автомобільну промисловість. Місія Automotive News — бути основним джерелом галузевих новин, даних і розуміння для дилерів, виробників, постачальників та інших пов’язаних з галуззю.

Вебсайт: autonews.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Automotive News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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