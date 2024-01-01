Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Automotive News» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

З 1925 року Automotive News є основним джерелом інформації про все, що відбувається серед роздрібних продавців, постачальників та OMS. Automotive News є провідним джерелом новин про світову автомобільну промисловість. Місія Automotive News — бути основним джерелом галузевих новин, даних і розуміння для дилерів, виробників, постачальників та інших пов’язаних з галуззю.

Вебсайт: autonews.com

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