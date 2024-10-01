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Autocar, провідний у світі автомобільний журнал і веб-сайт, надає провідні новини галузі, найпоглиблені огляди автомобілів і думки нашої команди експертів. Понад 125 років Autocar перебуває в авангарді автомобільної журналістики, надаючи найавторитетніші у світі огляди автомобілів і новини, які лідирують у глобальному порядку денному.

Вебсайт: autocar.co.uk

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