Альтернативи - Autify
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язо...
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Qase
qase.io
Qase — це сучасний інструмент керування тестами, розроблений для команд контролю якості та розробників із сучасним і простим інтерфейсом і потужними функціями. Ось чому тисячі організацій з усього світу переходять на Qase. Це комплексне рішення для керування тестами. Він включає керування тестовими ...
Userfeel
userfeel.com
Визначте проблеми та сумніви своїх відвідувачів за допомогою кращого інструменту тестування користувачів. Єдиний інструмент тестування користувачів, який не потребує підписки чи щомісячної плати, щоб отримати необмежений доступ до всіх функцій без прихованих комісій за оновлення. Отримайте кращу інф...
Browserling
browserling.com
Browserling — це веб-рішення для швидкого міжбраузерного тестування веб-сайтів у всіх найпопулярніших браузерах.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — це служба автоматизованого тестування веб-переглядачів, яка дозволяє контролювати та тестувати ваші веб-сайти за допомогою реальних веб-переглядачів із хмари. Ми пропонуємо комплексне рішення для легкого створення, запису, керування та виконання ваших тестів. Перегляньте детальні р...
Sauce Labs
saucelabs.com
У світі, який покладається на код, Sauce Labs прагне зробити так, щоб він працював для всіх, скрізь і щоразу. Це цифрова впевненість. Sauce Labs є провідним постачальником рішень для безперервного тестування та звітування про помилки, які дають компаніям впевненість у наданні надійного цифрового бре...
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
TestProject
testproject.io
TestProject — це перша в світі 100% безкоштовна платформа автоматизації тестування для Web, Android, iOS і API, якій довіряють понад 150 000 користувачів у спільноті тестувальників. TestProject допомагає тестувальникам і розробникам швидко забезпечувати якість, усуваючи труднощі з обслуговуванням і ...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — це провідна хмара для тестування цифрового досвіду, яка допомагає розробникам і тестувальникам швидше надсилати код. Маючи понад 10 000 корпоративних клієнтів і понад 2 000 000 користувачів у 130 країнах, розробники та тестувальники покладаються на LambdaTest, щоб прискорити процес забе...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
UserZoom
userzoom.com
UserZoom (тепер частина UserTesting) дає змогу командам з дизайну, досліджень, продуктів і маркетингу створювати цифровий досвід, якого потребують їхні клієнти. Незалежно від того, чи потрібно вам інформувати про швидкі ітерації дизайну чи демократизувати дослідження UX серед глобальних команд, прод...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — це платформа для автоматизації тестування без використання коду на основі штучного інтелекту. За бажанням він включає послугу автоматизації тестування, щоб повністю позбавити вашої команди створення та обслуговування тестів — менш ніж за чверть вартості найму інженера з контролю якос...
Loadster
loadster.app
Loadster — це хмарне гібридне рішення для тестування навантаження для високопродуктивних веб-сайтів і програм. Виконайте навантажувальні тести на своїх сайтах, щоб знайти вузькі місця, підвищити стабільність і оптимізувати роботу користувачів.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальн...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — це повнофункціональна передова платформа для дослідження досвіду користувачів із глобальною групою учасників із майже 2 мільйонів експертів. Починаючи з 2009 року, Userlytics допомагає підприємствам і агенціям покращити взаємодію з користувачами та клієнтами їхніх веб-сайтів, програм і ...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це інструмент автоматизації тестування на основі ШІ, який пропонує підхід із низьким кодом, що дозволяє створювати тести простою англійською мовою. Ця платформа автоматизації тестування описана як стабільна та надійна, і, як стверджується, значно зменшує нестабільність тестування. Функц...
Waldo
waldo.com
Waldo прискорює процес створення інноваційних продуктів для мобільних розробників. Мобільні додатки скрізь борються з функціями, що працюють з помилками, і збоями в додатках, що погано впливає на роботу користувачів. Власна технологія Waldo дозволяє командам інженерів виявляти та виправляти помилки ...
CodiumAI
codium.ai
Codium — це інструмент, який допомагає розробникам швидше писати тести. Він використовує ШІ для аналізу вихідного коду та створення значущих тестів, які можуть виявити помилки перед розгортанням. Він може пропонувати тести під час введення тексту та має розширення для завантаження (незабаром) для а...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТ...
Reflect
reflect.run
Reflect забезпечує найшвидший робочий процес для створення автоматизованих наскрізних тестів для вашої веб-програми. Щоб створити тест у Reflect, ми запускаємо інструментальний сеанс браузера в нашій хмарі та ділимося ним з вами в нашому веб-додатку. Цей підхід дозволяє нам повністю контролювати тес...
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це платформа для тестування зв’язку, яку компанії використовують для захоплення, тестування, розробки та аналізу електронних листів і SMS-повідомлень. Переконайтеся, що кожне повідомлення, яке надсилає ваша компанія, виглядає, відчувається та працює саме так, як ви планували. Швидко ство...
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачі...
Meticulous
meticulous.ai
Ретельний штучний інтелект створює та підтримує набір наскрізних тестів із записаних сеансів користувача. Ретельність постійно додає нові тести, коли з’являються нові функції або крайні випадки, і видаляє старі тести, коли вони застарівають, гарантуючи, що ваш набір тестів завжди актуальний і повний...