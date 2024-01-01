Australian Jewish News

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Австралійські єврейські новини – це ваше джерело всіх новин, пов’язаних з євреями в Австралії. Від свого скромного початку в 1895 році як єврейський стандарт Австралазії, австралійські єврейські новини перетворилися на квінтесенцію історії австралійського єврейства.

Вебсайт: australianjewishnews.com

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