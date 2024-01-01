Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Augie Studio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Augie — це універсальна відеостудія, створена для того, щоб зробити маркетинг першим відео доступним для будь-якого бізнесу. Завдяки простим у користуванні функціям, які охоплюють увесь робочий процес створення та редагування відео, будь-хто може з упевненістю приступити до створення захоплюючого соціального відеовмісту за лічені хвилини незалежно від його досвіду чи навичок.

Вебсайт: augie.studio

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