AudioStack — це компанія, що займається програмним забезпеченням у Лондоні/Барселоні/Вашингтоні. AudioStack.ai — це провідна у світі інфраструктура для повністю автоматизованого, масштабованого штучного інтелекту. Поєднуючи найсучасніші технології, такі як текст у мову, музику, постпродакшн на основі штучного інтелекту або створення версій, аудіобренди та агентства можуть миттєво створювати складні робочі процеси виробництва аудіо. Вперше аудіоресурси можна створювати в режимі реального часу, відкриваючи абсолютно нові варіанти використання, які є швидшими, доступними в масштабі та економічно ефективнішими, ніж будь-коли раніше.

Вебсайт: audiostack.ai

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