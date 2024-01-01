Attestiv — це інструмент для виявлення вмісту штучного інтелекту та криміналістичної експертизи цифрових медіа, призначений для захисту цифрових активів і виявлення підроблених або маніпульованих медіа, таких як фотографії, відео та документи. Інструмент використовує запатентовану технологію штучного інтелекту для автентифікації завантажених медіафайлів, гарантуючи безпеку спільної інформації. У режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв, API або веб-порталу Attestiv знімаються відбитки пальців і перевіряються фотографії, відео та документи без змін. Основна функція Attestiv полягає в його здатності захищати підприємства та організації від потенційної шкоди через неправильне використання змінених або сфабрикованих цифрових носіїв. Платформа розроблена відповідно до вимог різних секторів, включаючи страхування, фінансові послуги, новини та засоби масової інформації. Attestiv знайшов своє застосування у котируванні особистого майна та комерційних цінностей, претензіях, поновленнях, перевірках, а також у запобіганні шахрайству та збиткам, що виникають через маніпулювання ЗМІ. Крім того, платформа зміцнює цілісність новин і медіаконтенту за допомогою автентифікації та відстеження. Крім того, його технологія перевіряє важливі дані для таких галузей, як IoT, нерухомість, судноплавство, автомобілебудування та будівництво. По суті, Attestiv — це рішення на основі штучного інтелекту, спрямоване на просування цифрової правдивості, тим самим мінімізуючи ризик і захищаючи репутацію користувачів і організацій.

Вебсайт: attestiv.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Attestiv». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.