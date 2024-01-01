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Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM.
Ключові особливості:
* Цілодобовий інтелектуальний віртуальний помічник для відповідей на запити клієнтів
* Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp
* Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод
* Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів
Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI.
Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку.
Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці.
Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку.
Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
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