Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Цілодобовий інтелектуальний віртуальний помічник для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.

Вебсайт: atomchat.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Atom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.