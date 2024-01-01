Atom

Atom

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: atomchat.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Atom» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Цілодобовий інтелектуальний віртуальний помічник для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: atomchat.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Atom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам також може сподобатися

QuickCEP

QuickCEP

quickcep.com

Samdock

Samdock

samdock.com

Interakt

Interakt

interakt.ai

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Morph.ai

Morph.ai

morph.ai

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

Chatgen.ai

Chatgen.ai

chatgen.ai

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

ChatSpark

ChatSpark

chatspark.io

ScalePad Backup Radar EU

ScalePad Backup Radar EU

scalepad.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Optiwe

Optiwe

optiwe.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності