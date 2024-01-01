Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AtlasRTX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AtlasRTX helps companies create a #customerexperience that sets them apart, by using #AI #chatbots alongside your human teams to engage people at every stage in the buying cycle. Our platform leverages channels people already use daily—like text, Facebook Messenger, and web chat—to create real-time experiences that drive customer acquisition, retention and loyalty, through relevant, on-demand interactions, anytime, anywhere, in any language. #CX #RTX. Our multilingual chatbots provides a level of responsiveness and service not feasible with human resources alone. All of the engagements with customers are tracked in our platform, giving users access to analytics, as well as full data exports for BI tools and other integrations through our APIs.

Вебсайт: atlasrtx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AtlasRTX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.