AtlasRTX

AtlasRTX

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Вебсайт: atlasrtx.com

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AtlasRTX helps companies create a #customerexperience that sets them apart, by using #AI #chatbots alongside your human teams to engage people at every stage in the buying cycle. Our platform leverages channels people already use daily—like text, Facebook Messenger, and web chat—to create real-time experiences that drive customer acquisition, retention and loyalty, through relevant, on-demand interactions, anytime, anywhere, in any language. #CX #RTX. Our multilingual chatbots provides a level of responsiveness and service not feasible with human resources alone. All of the engagements with customers are tracked in our platform, giving users access to analytics, as well as full data exports for BI tools and other integrations through our APIs.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: atlasrtx.com

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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