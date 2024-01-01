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Зустрічайте Атлас. Чудова і проста ресторанна техніка. Найпростіший спосіб відкрити, керувати та розвивати будь-який ресторан онлайн і офлайн. Atlas допомагає ресторанам розширювати онлайн-вітрини, POS, логістику сторонніх розробників, синхронізувати з харчовими платформами, підключатися до інших інструментів, використовувати AI та багато іншого.

Вебсайт: atlas.kitchen

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