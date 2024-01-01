AssetsAI

AssetsAI

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Вебсайт: assetsai.art

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AssetsAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для надання унікальних і підібраних ігрових ресурсів для цілей дизайну та розробки ігор. Ця онлайн-платформа пропонує безліч ігрових ресурсів, включаючи, але не обмежуючись, дизайни персонажів, обладунки, космічні кораблі, мечі тощо, розроблені в різноманітних стилях, щоб відповідати різноманітним потребам розробки ігор. AssetsAI особливо відомий своєю здатністю створювати індивідуальні ігрові ресурси, пропонуючи розробникам ігрові елементи, якими вони справді можуть володіти, без жодних умов після завантаження. Ця послуга пропонується за справедливою та прийнятною ціною, при цьому користувачі стягують плату лише за необхідні їм активи. Якість є ключовим фактором для AssetsAI, оскільки всі активи постачаються у високій якості. Щоб контент був свіжим і різноманітним, команда AssetsAI щотижня додає нові ресурси до колекції. Використовуючи можливості штучного інтелекту, AssetsAI може надавати унікальні ігрові ресурси, створені штучним інтелектом, сприяючи творчості та універсальності в дизайні та розробці ігор.

Вебсайт: assetsai.art

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