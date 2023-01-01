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Альтернативи - ASOMobile

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допо...

Adjust

Adjust

adjust.com

Мобільні вимірювання — це просто: Adjust об’єднує всі ваші маркетингові дії в одну потужну платформу, надаючи вам статистичні дані, необхідні для масштабування вашого бізнесу.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку дода...

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне встановлене підключення до даних, кожна показана візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливають ...

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk надає вашій команді інструменти для оптимізації магазину додатків світового рівня, автоматизації відповідей на відгуки та інструментів дослідження конкурентів у App Store та Google Play

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic Games Growth Platform — це ваш командний центр для маркетингової інформації та операцій із зростання для мобільних пристроїв, комп’ютерів або гри web3. Визначте свої маркетингові цілі та відстежуйте ефективність за каналом або рекламною мережею, креативними ресурсами, географією, кампанією то...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.

42matters

42matters

42matters.com

42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures надає розробникам програм інструменти, необхідні для розуміння свого бізнесу, конкуренції та галузі, а також інструменти, необхідні для просування вперед. Але є ще більше – все просто та інтуїтивно зрозуміло, і є багато посібників і практичних навчальних ресурсів, які допоможуть вам оволо...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...

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