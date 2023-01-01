Альтернативи - Asodesk
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
App Radar
appradar.com
App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допо...
Adjust
adjust.com
Мобільні вимірювання — це просто: Adjust об’єднує всі ваші маркетингові дії в одну потужну платформу, надаючи вам статистичні дані, необхідні для масштабування вашого бізнесу.
Applytics
applytics.ai
Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку дода...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне встановлене підключення до даних, кожна показана візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливають ...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform is your command center for marketing insights and growth operations for your mobile, PC, or web3 game. Define your marketing goals and track performance by channel or ad network, creative assets, geography, campaign, and more with our analytics platform. Understand true ...
ASO index
asoindex.io
Take your app to the top! Maximize your apps' impressions and organic downloads by GPT-4 powered keyword suggestion, creative, and review optimization. Our own language analysis algorithm allows more accurate keyword breakdowns even in Korean and Japanese.
Apptopia
apptopia.com
Actionable data for the mobile world—we provide performance data on every mobile app and publisher in the world. These data points are available via API and/or our intuitive web tool. We don't just give you data, we give you answers. Our affordable competitive intelligence tools are used by mobile p...
42matters
42matters.com
42matters is a leading provider of mobile and connected TV (CTV) app intelligence. Our state-of-the-art machine learning algorithms deliver comprehensive insight into the app market, enabling organizations to build stronger, better-informed businesses. We track 17+ million published and unpublished ...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures gives app makers the tools they need to understand their business, the competition, and the industry + the tools they need to get ahead. Bu there's more -- everything is simple and intuitive, and there are lots of guides and hands-on training resources available for you to master the craf...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile is a comprehensive mobile app analytics for developers, marketers and ASO specialists. What is the platform for? • Conducting marketing research of the mobile app market; • Selection and analysis of keywords (60+ countries); • Research of competitors; • Tracking the position of application...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...