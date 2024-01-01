Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Askly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Найзручніша платформа підтримки клієнтів «все в одному» без мовних бар’єрів. Безпроблемний переклад у реальному часі, щоб перетворити на 24% більше відвідувачів сайту на постійних клієнтів. Утримуйте клієнтів на своєму сайті вдвічі довше. Покращте SEO. Побудуйте міцні відносини з клієнтами та масштабовану підтримку.

Вебсайт: askly.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Askly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.