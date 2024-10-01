Альтернативи - Ashby

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...

Keka

Keka

keka.com

Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...

Personio

Personio

personio.de

Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...

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