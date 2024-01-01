Asharq Al-Awsat

Asharq Al-Awsat

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Газета Asharq Al-Awsat — це міжнародна арабська газета, яка публікує останні новини всіх видів на арабському та міжнародному рівнях.

Вебсайт: aawsat.com

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