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Газета Asharq Al-Awsat — це міжнародна арабська газета, яка публікує останні новини всіх видів на арабському та міжнародному рівнях.

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