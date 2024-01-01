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AsAmNews — це спільнота користувачів, зацікавлених у читанні, навчанні та коментуванні новин, подій, людей і проблем у спільнотах американців азіатського походження та тихоокеанських островів. Тут ви знайдете повну підбірку заголовків і блогів з оригінальними репортажами, а також зведені заголовки як з основних, так і з етнічних ЗМІ.

Вебсайт: asamnews.com

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