Artwork Flow

Artwork Flow

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: artworkflowhq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Artwork Flow» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Artwork Flow — це програмне забезпечення для креативного керування на основі штучного інтелекту, призначене для трансформації управління та робочого процесу активів вашого бренду. У продукті передбачено керування цифровими активами, що дозволяє користувачам швидко впорядковувати та отримувати активи за допомогою штучного інтелекту. Він також пропонує автоматизацію відповідності бренду, автоматизацію робочого процесу, онлайн-перевірку та творчу автоматизацію. Управління активами бренду забезпечується за допомогою інтелектуального використання платформи для розуміння ваших потреб щодо ефективного управління репутацією та ідентичністю вашого бренду. Програмне забезпечення також пропонує широкий спектр інтеграцій з іншими інструментами та програмами для безперебійної роботи. Різні ролі та галузі знаходять відповідні рішення через багатофункціональну платформу Artwork Flow. Його користувачами є спеціалісти з креативних операцій, керівники маркетингу, директори з маркетингу, бренд-менеджери та дизайнери. Його галузеві рішення націлені, серед іншого, на виноробні підприємства, постачальників послуг безпосередньо споживачам, а також сектор харчових продуктів і напоїв. Варіанти використання Artwork Flow передбачають оптимізацію творчих операцій, керування програмним забезпеченням для дизайну етикеток, автоматизацію налаштування реклами та керування правилами бренду. Платформа пропонує кілька інструментів для перевірки, як-от пошук шрифтів, онлайн-шкала вимірювання та онлайн-перевірка правопису. Для полегшення роботи користувачів надаються такі ресурси, як блоги, посібники, вебінари та історії клієнтів. Нарешті, Artwork Flow також надає безкоштовні інструменти, як-от засіб перевірки ілюстрації, щоб допомогти у творчому процесі.

Вебсайт: artworkflowhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Artwork Flow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Admation

Admation

admation.com

Lytho

Lytho

lytho.com

RoboHead

RoboHead

robohead.net

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Approval Studio

Approval Studio

approval.studio

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Tagbox

Tagbox

tagbox.io

Creative Force

Creative Force

creativeforce.io

WorkflowMax

WorkflowMax

workflowmax.com

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

Pingbix

Pingbix

pingbix.com

Fontjoy

Fontjoy

fontjoy.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності