Artwork Flow — це програмне забезпечення для креативного керування на основі штучного інтелекту, призначене для трансформації управління та робочого процесу активів вашого бренду. У продукті передбачено керування цифровими активами, що дозволяє користувачам швидко впорядковувати та отримувати активи за допомогою штучного інтелекту. Він також пропонує автоматизацію відповідності бренду, автоматизацію робочого процесу, онлайн-перевірку та творчу автоматизацію. Управління активами бренду забезпечується за допомогою інтелектуального використання платформи для розуміння ваших потреб щодо ефективного управління репутацією та ідентичністю вашого бренду. Програмне забезпечення також пропонує широкий спектр інтеграцій з іншими інструментами та програмами для безперебійної роботи. Різні ролі та галузі знаходять відповідні рішення через багатофункціональну платформу Artwork Flow. Його користувачами є спеціалісти з креативних операцій, керівники маркетингу, директори з маркетингу, бренд-менеджери та дизайнери. Його галузеві рішення націлені, серед іншого, на виноробні підприємства, постачальників послуг безпосередньо споживачам, а також сектор харчових продуктів і напоїв. Варіанти використання Artwork Flow передбачають оптимізацію творчих операцій, керування програмним забезпеченням для дизайну етикеток, автоматизацію налаштування реклами та керування правилами бренду. Платформа пропонує кілька інструментів для перевірки, як-от пошук шрифтів, онлайн-шкала вимірювання та онлайн-перевірка правопису. Для полегшення роботи користувачів надаються такі ресурси, як блоги, посібники, вебінари та історії клієнтів. Нарешті, Artwork Flow також надає безкоштовні інструменти, як-от засіб перевірки ілюстрації, щоб допомогти у творчому процесі.

Вебсайт: artworkflowhq.com

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