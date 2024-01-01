ArtsATL

ArtsATL

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Вебсайт: artsatl.org

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ARTS ATL пропонує всебічне висвітлення мистецької сцени Атланти, включаючи музику, кіно та телебачення, книги, театр, танці та візуальне мистецтво, одночасно підтримуючи мистецтво в Атланті через незалежну журналістику та програми. ArtsATL – це некомерційна організація, яка надає всебічне висвітлення мистецтва в метро Атланти та стала важливою частиною мистецької спільноти міста.

Вебсайт: artsatl.org

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