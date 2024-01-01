ArtRoom AI — це локальний інструмент графічного інтерфейсу користувача (GUI), який дозволяє користувачам створювати мистецтво, згенероване штучним інтелектом, без необхідності писати код. Він використовує технологію під назвою Stable Diffusion для створення творів мистецтва. ArtRoom AI доступний для завантаження як виконуваний файл для операційних систем Windows і має розмір приблизно 200 мегабайт. Після завантаження файлу користувачі можуть інсталювати програму та створювати мистецтво, створене штучним інтелектом, з інтуїтивно зрозумілим і простим у використанні інтерфейсом. Програма також має функцію блогу, де користувачі можуть ознайомитися з останніми новинами та оновленнями у світі мистецтва, створеного штучним інтелектом, а також розділ завантаження, де користувачі можуть отримати доступ до додаткових ресурсів і завантажень, пов’язаних із ArtRoom AI. Веб-сайт також пропонує безпечну послугу оплати для придбання творів мистецтва та інших продуктів від ArtRoom AI.

Вебсайт: artroom.ai

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