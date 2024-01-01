ARTnews

ARTnews

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Вебсайт: artnews.com

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ARTnews, заснований у 1902 році, є найстарішим і найбільш розповсюдженим мистецьким журналом у світі, слугуючи життєво важливим джерелом новин про світову мистецьку сцену. Журнал охоплює широкий спектр тем, від стародавнього мистецтва до сучасних тенденцій, і його читацька аудиторія охоплює 124 країни, включаючи колекціонерів, дилерів, істориків, художників і музейних працівників. Редакційну групу очолюють Сара Дуглас, головний редактор, і Еріка Лубоу Некарсулмер, видавець. ARTnews відомий своїми докладними матеріалами, останніми новинами та престижним щорічним списком 200 найкращих колекціонерів.

Вебсайт: artnews.com

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