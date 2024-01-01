Альтернативи - Artisse
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовна програма для створення зображень штучного інтелекту онлайн. Використовуйте його для створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудова студія. Інструмент штучного інтелекту, який автоматично анімує, освітлює та компонує CG-персонажів у сцену живої дії.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
AKOOL
content.akool.com
Персоналізована платформа контенту AGI для комерції Ми є універсальним центром для малого бізнесу та електронної комерції, де можна отримати персоналізовані професійні описи продуктів у вигляді тексту, зображень, голосу та відео за допомогою AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за вихідні межі тощо.
Booth.ai
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI малює зображення з будь-якої підказки!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Перетворіть уяву на мистецтво. Наш генератор зображень штучного інтелекту оживляє уяву, створюючи приголомшливе мистецтво, ілюстрації та зображення за лічені секунди.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Створюйте мистецтво, створене ШІ, безпечно та чесно DeviantArt DreamUp™ дозволяє створювати мистецтво штучного інтелекту, знаючи, що до творців та їх роботи ставляться чесно. Створіть будь-яке зображення, яке тільки можете собі уявити, за допомогою потужності штучного інтелекту!
Artblast AI
artblastai.com
Створюйте мистецтво за допомогою ШІ. Об'єднайтеся з ШІ! Використовуйте свої ідеї, свої малюнки та власні фотографії, щоб створити унікальне мистецтво.
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам дуже легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з вашого текстового опису чи зображення за до...
Imagine Me
imagineme.app
Уявіть собі. Тип. Генерувати. Створюйте приголомшливе мистецтво ШІ за допомогою одного рядка тексту.
Lucidpic
lucidpic.com
Додатки, які забезпечують інтерактивне навчання певним навичкам або предметам. Наприклад: арифметика, алфавіт, письмо, раннє навчання та спеціальна освіта, сонячна система, словниковий запас, кольори, вивчення мови, стандартна підготовка до іспитів, географія, шкільні портали, дресирування домашніх...
Try it on AI
tryitonai.com
Створюйте знімки голови професійної студійної якості за допомогою ШІ. Потрібна нова фотографія профілю LinkedIn, знімки голови або навіть портрети для веб-сайту та соціальних мереж? Заощаджуйте час, гроші та використовуйте Спробуйте AI, щоб створити свій ідеальний AI Headshot.
RealFake
realfakephotos.com
Перетворіть свої селфі на професійні знімки голови за допомогою ШІ. Автентичний. Невідрізнити від реальності. просто. Використовуйте 10-20 фотографій зі свого телефону. зручно. Завантажте, виберіть і сплатіть за лічені хвилини.
Geleza
geleza.app
Єдина платформа AI, яка вам коли-небудь знадобиться! Втомилися від великої кількості платформ ШІ? Ми теж! Знайдіть усі інструменти в одному місці. Революціонізуйте свою роботу за допомогою ШІ. Приєднуйтесь до нас і почніть інновації вже сьогодні.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Спробуйте різні зачіски за допомогою штучного інтелекту - зачесане назад, помподур тощо. Чоловічий і жіночий стилі
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор зображень штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли в...
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та М...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, який оптимізує все написання. Відкрийте для себе майбутнє створення контенту вже сьогодні. Tolio переосмислює спосіб створення контенту. За допомогою нашої платформи на базі штучного інтелекту ви створюєте все, починаючи від захопливих ...