Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Artillery» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Повна платформа тестування навантаження. Artillery — це платформа для навантажувального тестування з відкритим кодом. Він містить усе необхідне для швидкого переходу від нульового до продуктивного навантажувального тестування.

Вебсайт: artillery.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Artillery». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.