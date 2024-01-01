Artillery

Artillery

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Вебсайт: artillery.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Повна платформа тестування навантаження. Artillery — це платформа для навантажувального тестування з відкритим кодом. Він містить усе необхідне для швидкого переходу від нульового до продуктивного навантажувального тестування.

Вебсайт: artillery.io

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