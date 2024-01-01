Artforum

Artforum

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: artforum.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Artforum» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Artforum, заснований у 1962 році, є основоположним виданням у світі сучасного мистецтва, визнаним за його впливову роль у формуванні мистецької критики та дискурсу. У 1967 році Artforum, заснований Джоном П. Ірвіном-молодшим, швидко переїхав із Каліфорнії до Нью-Йорка, де залишається наріжним каменем мистецької спільноти. Журнал відомий своїми строгими критичними есе та відіграв ключову роль у висвітленні митців, які визначають різні епохи мистецтва. До нинішньої редакційної команди входять видавець Даніель МакКоннелл і помічник видавця Кейт Коза, а Тіна Ріверс Райан нещодавно прийняла на себе роль головного редактора в березні 2024 року. Artforum зберігає значну присутність у цифровому світі з мільйонами щорічних переглядів сторінок і надійними прихильниками платформи соціальних мереж.

Вебсайт: artforum.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Artforum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ARTnews

ARTnews

artnews.com

Ocula

Ocula

ocula.com

The Art Newspaper

The Art Newspaper

theartnewspaper.com

nejm.org

nejm.org

nejm.org

StreetArtNews

StreetArtNews

streetartnews.net

TASCHEN

TASCHEN

taschen.com

London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

Hem

Hem

hem.com

Hypebeast

Hypebeast

hypebeast.com

Econlib

Econlib

econlib.org

The Economist

The Economist

economist.com

Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

virginradio.co.uk

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності