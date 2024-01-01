Artforum, заснований у 1962 році, є основоположним виданням у світі сучасного мистецтва, визнаним за його впливову роль у формуванні мистецької критики та дискурсу. У 1967 році Artforum, заснований Джоном П. Ірвіном-молодшим, швидко переїхав із Каліфорнії до Нью-Йорка, де залишається наріжним каменем мистецької спільноти. Журнал відомий своїми строгими критичними есе та відіграв ключову роль у висвітленні митців, які визначають різні епохи мистецтва. До нинішньої редакційної команди входять видавець Даніель МакКоннелл і помічник видавця Кейт Коза, а Тіна Ріверс Райан нещодавно прийняла на себе роль головного редактора в березні 2024 року. Artforum зберігає значну присутність у цифровому світі з мільйонами щорічних переглядів сторінок і надійними прихильниками платформи соціальних мереж.

Вебсайт: artforum.com

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